/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/ சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் வேலுாரில் 23 பேர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 05:30 AM
அ நிறம் | அளவு
வேலுார்: தமிழகம் முழுதும், வங்கி கணக்குகளில், சட்டவிரோதமாக பணப்பரிவர்த்தனை செய்த நபர்களை கைது செய்ய, சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு, உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இதையடுத்து, இரண்டு நாட்கள் சிறப்பு சோதனை நடைபெற்று, சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை செய்த நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதன்படி, பிற மாவட்டங்களில் பதிவான சைபர் கிரைம் வழக்குகளில் தொடர்புடயை, 23 பேர் வேலுார் மாவட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'வேலுாரில் கைதான, 23 பேரில், 11 பேர் சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசில் பதிவான வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள். இதே போல, மதுரை, கோவை, திருப்பத்துார் ஆகிய மாவட்டங்களில் பதிவான வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் என மொத்தம், 23 பேர், கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்' என்றனர்.