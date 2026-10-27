7 வயது சிறுவன் சடலம் மேலுார் அருகே மீட்பு

UPDATED : அக் 26, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:17 PM
மேலுார்: மேலுார் அருகே, 7 வயது சிறுவன் முத்துவேலன், காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
மதுரை மாவட்டம், தனியாமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் பெரிய கருப்பன். வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார். இவரது மனைவி சத்யா. தம்பதிக்கு, 2 மகள்களும், மகன் முத்துவேலனும் இருந்தார். வெள்ளலுார் தனியார் பள்ளியில், 3ம் வகுப்பு படித்தார்.
நேற்று (அக்.,25) விளையாட சென்ற முத்துவேலன் வீடு திரும்பாததால் உறவினர்கள் தேடினர். அப்பகுதியை சேர்ந்த ராஜாங்கம் என்பவரது பாழடைந்த ஓட்டு வீட்டில், காயத்துடன் இன்று (அக்.,26) சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
'மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின், இறப்புக்கான காரணம் தெரிய வரும்' என, போலீசார் தெரிவித்தனர். முத்துவேலன் கழுத்தில் கயிறு இறுக்கிய தழும்பு, வாயில் ரத்தம், கண்ணுக்கு கீழ் காயம் இருந்ததால், இது கொலைதான் என, உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.