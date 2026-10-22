தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த கார்

UPDATED : அக் 16, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:46 PM
வேலுார்: வேலுாரில், உடைப்புக்கு கொண்டு சென்ற கார் சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
வேலுார் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உள்ள கார் ஷெட்டில் இருந்து நேற்று பழைய கார் ஒன்றை கிரேன் மூலம் கொணவட்டம் பகுதியில் உள்ள பழைய பொருட்களை உடைக்கும் ஸ்கிராப் ஷெட்டுக்கு கொண்டு சென்றனர். அப்போது, சேண்பாக்கம் தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் மேல்பகுதியில் சென்றபோது காரின் டயர் பகுதி உரசி தீப்பற்றியது.
அப்போது, அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் இதுகுறித்து கிரேன் டிரைவரிடம் தெரிவித்தையடுத்து, உடனடியாக வண்டியை நிறுத்தி உள்ளார். அதற்குள் கார் மள மள என தீப்பற்றி எரிய துவங்கியது. இதையடுத்து, கிரேன் வாகனத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்து சற்று தொலைவில் நிறுத்தியுள்ளார்.
தகவலின்படி, அங்கு வந்த வேலுார் தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர். அதற்குள் கார் முழுதும் எரிநது நாசமானது. இதனால் சுமார் 1 மணி நேரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. வேலுார் வடக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.