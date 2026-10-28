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எம்.எல்.ஏ., குறித்து சர்ச்சை நகராட்சி தலைவர் மீது வழக்கு
எம்.எல்.ஏ., குறித்து சர்ச்சை நகராட்சி தலைவர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:52 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
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குடியாத்தம்: குடியாத்தம் தொகுதி த.வெ.க., பெண் எம்.எல்.ஏ., சிந்து குறித்து சர்ச்சையாக பேசிய, தி.மு.க., நகராட்சி தலைவர் சவுந்தரராஜன், 55, மீது, டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர்.
வேலுார் மாவட்டம், குடியாத்தம் நகராட்சி தலைவராக பொறுப்பு வகிப்பவர் தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த சவுந்தரராஜன். இவர், ஜூலை 30ம் தேதி, குடியாத்தம் நகராட்சி கூட்டத்துக்கு பின் வெளியே வந்து, குடியாத்தம் த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ., சிந்து குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, த.வெ.க., வேலுார் மேற்கு மாவட்ட மகளிர் அணி இணை அமைப்பாளர் சவீதா, ஜூலை மாதம் குடியாத்தம் டவுன் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதற்கு, தற்போது சவுந்தரராஜன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.