வேலை தருவதாக கூறி மோசடி: தலைமை ஆசிரியர் மகன் மீது புகார்
வேலை தருவதாக கூறி மோசடி: தலைமை ஆசிரியர் மகன் மீது புகார்
UPDATED : அக் 09, 2026 01:34 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:19 AM
வேலுார்: வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக தமிழகம், கேரள வாலிபர்களிடம் மோசடி செய்த காட்பாடி அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியரின் மகன் நிரஞ்சன், 35, மீது, வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் தமிழகம், கேரளம் மாநிலத்தை சேர்ந்த வாலிபர்கள் நேற்று புகார் ஒன்றை அளித்தனர். பின், அவர்கள் கூறியதாவது:
வேலுார் மாவட்டம், கே.வி.குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் நிரஞ்சன். இவரது அம்மா காட்பாடியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர்.
இந்நிலையில், துபாயில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, தமிழகம் மற்றும் கேரளத்தை சேர்ந்த எங்களிடம், 45 லட்சம் ரூபாயை நிரஞ்சன் பெற்றார். கூறியபடி வேலையும் வாங்கி தரவில்லை, பணத்தையும் திருப்பி தரவில்லை.
பணத்தை திருப்பி கேட்டால், உரிய பதில் அளிக்கவில்லை. எங்களை போல பலரிடம் பல கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்துள்ளார். அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, பணத்தை பெற்று தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
புகாரை பெற்றுக்கொண்ட போலீசார், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர்.