/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/ தெருநாய் கடித்து குழந்தை காயம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:45 AM
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வாணியம்பாடி: தெருநாய் கடித்து குதறியதில், மூன்று வயது குழந்தை காயமடைந்தது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த, நிம்மியம்பட்டுவை சேர்ந்த தொழிலாளி நந்தகுமார், 29. இவரது மகன் ரித்விக், 3. நேற்று காலை, வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்த ரித்விக்கை, தெருவில் சுற்றி திரிந்த நாய், கடித்து குதறியது .
அக்கம் பக்கத்தினர் நாயை விரட்டியடித்து, ரித்விக்கை மீட்டு, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
ஆலங்காயம் போலீசார் விசாரிக் கின்றனர்.