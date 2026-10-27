நுாதன முறையில் கார் திருடிய கோவை வாலிபர் சிக்கினார்
நுாதன முறையில் கார் திருடிய கோவை வாலிபர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 26, 2026 09:16 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:07 PM
காட்பாடி: நுாதன முறையில், கார் திருட்டில் ஈடுபட்ட கோவையைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஸ்டீபன் ராஜ், 24, கைது செய்யப்பட்டார்.
கோவை மாவட்டம், வீரபாண்டியை சேர்ந்தவர் ஸ்டீபன் ராஜ். இவர், 'அக்., 15ல் வாடகைக்கு கார் தேவை' என, 'ஓ.எல்.எக்ஸ்'சில் ராஜேஷ் என்ற பெயரில் விளம்பரம் வெளியிட்டார். அந்த விளம்பரத்தை பார்த்த கோவை அண்ணாநகரை சேர்ந்த டிரைவரான சிவா, 30, என்பவர், அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.
சிவாவிடம் ஸ்டீபன் ராஜ், 'நீங்கள் ஒரு காரை வாடகைக்கு எடுத்துகொண்டு, வேலுாருக்கு வந்து என்னை பிக்கப் செய்து, கோவையில் விட வேண்டும்' என கூறி, 20 ஆயிரம் ரூபாயை சிவாவின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பியுள்ளார்.
வாடகை காரில் வேலுார் வந்த சிவாவிடம், காட்பாடி ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள பார்க்கிங்கில், காரை நிறுத்தி, சீட்டின் அடியில் சாவியை வைத்துவிட்டு, ஊரை ஜாலியாக சுற்றி வாருங்கள்; நான் வர சில மணி நேரம் தாமதம் ஆகும்' என கூறியுள்ளார்.
'ஸ்டீபன் ராஜ் தனக்கு மாதக்கணக்கில், வேலை தருவதாக ஆசை வார்த்தைகள் கூறியதால், முதலாளியான ஸ்டீபன் ராஜ் பேச்சை தட்ட கூடாது என்ற எண்ணத்தில், சிவாவும், அவர் சொன்னதுபோல, காரை பார்க்கிங்கில் நிறுத்தில, சாவியை வைத்துவிட்டு, உணவகத்துக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்கு, முன்னதாகவே வந்து மறைந்திருந்த ஸ்டீபன் ராஜ், சிவா சென்றதும், சாவியை எடுத்து, காரை திருடி சென்று விட்டார்.
சிவா புகாரில், காட்பாடி போலீசார், காரை நுாதனமாக பேசி திருடிய ஸ்டீபன் ராஜை, நேற்று கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்த, இரு கார்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.