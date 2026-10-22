வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் மணக்கோலத்தில் தம்பதி தஞ்சம்
வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் மணக்கோலத்தில் தம்பதி தஞ்சம்
UPDATED : அக் 09, 2026 01:34 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:21 AM
வேலுார்: வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில், திருமண கோலத்தில் தம்பதி தஞ்சமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வேலுார் ஆர்.என்., பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ரஹமத் பாஷா, 23. கால் டாக்ஸி டிரைவர். இவரும், அதே பகுதியை சேர்ந்த அனிதா, 21, என்பவரும் காதலித்தனர்.
இவர்களது காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், இருவரும் நேற்று ஆரணி முருகன் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இதையடுத்து, இருவரும் பாதுகாப்பு கேட்டு திருமண கோலத்தில் வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.
இதுதொடர்பாக போலீசார் வேலுார் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பின், காதல் ஜோடியை போலீசார் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர். மேலும், இரு தரப்பு பெற்றோரை வரவழைத்து சமாதானப்படுத்தினர். இதனால், வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.