சமூக ஆர்வலருக்கு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த தி.மு.க., நகர்மன்ற தலைவர்
சமூக ஆர்வலருக்கு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த தி.மு.க., நகர்மன்ற தலைவர்
UPDATED : அக் 25, 2026 11:01 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:44 PM
குடியாத்தம்: சமூக ஆர்வலர் ஸ்ரீகாந்த், 36, என்பவரை, குடியாத்தம் தி.மு.க., நகர்மன்ற தலைவர் சவுந்தர்ராஜன், , மிரட்டும் ஆடியோ, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலுார் மாவட்டம், உள்ளி ஊராட்சியை சேர்ந்தவர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ஸ்ரீகாந்த். அக்., 9ம் தேதி குடியாத்தம் நகராட்சி மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் இணைந்து, கவுண்டன்ய மகாநதி கரையோரம் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
இதில், குடியாத்தம் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., சிந்து அழகப்பன், , உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இதுகுறித்து, தன் முகநுால் பக்கத்தில் ஸ்ரீகாந்த் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், நகர்மன்ற தலைவர் சவுந்தர்ராஜன் பெயர் விடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து, ஸ்ரீகாந்தை கண்டித்த சவுந்தர்ராஜன், மொபைல்போனில் மிரட்டலும் விடுத்துள்ளார். அந்த ஆடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும், மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சிக்கு சிந்து அழகப்பனை அழைத்தது தொடர்பாக, சவுந்தர்ராஜன் தன் கண்டனத்தை தெரிவித்து, தரக்குறைவாக பேசியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.