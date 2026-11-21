மாட்டு தீவனங்களில் மணல் கலப்படம் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
மாட்டு தீவனங்களில் மணல் கலப்படம் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
வேலுார்: மாட்டுத் தீவனங்களில் மணல் கலப்படம் செய்யப்படுகிறது என, வேலுார் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
வேலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மாதாந்திர விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (நவ.,20) நடந்தது. கலெக்டர் லீலா அலெக்ஸ் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
அனைத்திலும் முன்னோடியாக இருக்கும் தமிழகம், விவசாயத்தில் பின்தங்கி உள்ளது. குடியாத்தம் பகுதியில், விவசாயி மீது வனத்துறையினர் பதிந்த பொய் வழக்கை ‘வாபஸ்’ பெற வேண்டும்.
தமிழக அரசு, முழு பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யாவிட்டால், படிப்படியாக பால் உற்பத்தியை நிறுத்துவோம். அதன்பின், காய்கறி உற்பத்தியை நிறுத்துவோம்.
வேலுார் மாவட்டம், ஒடுகத்துார் பகுதிகளில் மாட்டு தீவனத்தில் மணல் கலந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இரண்டு கிலோ மாட்டு தீவனத்தில், 400 கிராம் மணல் கலப்படம் செய்யப்படுகிறது. இவ்வகை கலப்படத்தால், கால்நடைகளுக்கு வயிற்று உபாதை ஏற்பட்டு, பால் வளம் குறைகிறது.
எனவே, தீவனத்தில் மணல் கலந்து விற்பனை செய்யும் கடைகளை ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.