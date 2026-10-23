15 அடி மலைப்பாம்பு மீட்பு அலறியடித்து ஓடிய விவசாயிகள்
15 அடி மலைப்பாம்பு மீட்பு அலறியடித்து ஓடிய விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:50 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
குடியாத்தம்: குடியாத்தம் அருகே, விவசாய நிலத்திற்குள், 15 அடி நீளமுள்ள ராட்சத மலைப்பாம்பு புகுந்ததால், அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயிகள் அலறியடித்து ஓடினர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், நீண்ட நேரப் போராட்டத்திற்குப் பின், அந்தப் பாம்பை பத்திரமாக மீட்டனர்.
வேலுார் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்த பரதராமி ராமாபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கங்காதரன், 50; விவசாயி. இவருக்கு அதே பகுதியில் சொந்தமான விவசாய நிலம் உள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று, 15 அடி நீளம் உள்ள மலைப்பாம்பு கோழியை விழுங்கிய நிலையில், அவரது விவசாய நிலத்தில் பதுங்கி உள்ளது.
விவசாய பணிக்குச் சென்ற விவசாயிகள், மலைப்பாம்பு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து, அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர். குடியாத்தம் வனத்துறையினர், மலைப்பாம்பை பத்திரமாக மீட்டு, அருகே உள்ள பரதராமி காப்பு காட்டில் விட்டனர்.