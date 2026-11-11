மனைவியை மிரட்ட காஸ் சிலிண்டர் திறந்ததில் தீ விபத்து: 4 பேர் காயம்
மனைவியை மிரட்ட காஸ் சிலிண்டர் திறந்ததில் தீ விபத்து: 4 பேர் காயம்
ADDED : நவ 05, 2026 07:55 PM
செங்கம்: செங்கம் அருகே, மனைவியை மிரட்ட சமையல் காஸ் சிலிண்டரை திறந்ததால் தீப்பிடித்து, 4 பேர் காயமடைந்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கஸ்தம்பாடியை சேர்ந்தவர் டிரைவர் சக்திவேல், 35. இவரது மனைவி சசிகலா, 25. இவர்களது மகன் நிஷாந்த், 5, மகள் குணசுந்தரி, 2. இன்று (நவ.,5) காலை வீட்டில், சக்திவேலுவிற்கும், மனைவி சசிகலாவிற்கும் குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டது.
ஆத்திரமடைந்த சக்திவேல், மனைவியை மிரட்ட வீட்டிலிருந்து சமையல் காஸ் சிலிண்டரை திறந்துவிட்டார். அப்போது, காஸ் வீடு முழுதும் பரவி, பூஜை அறையில் எரிந்திருந்த விளக்கில் இருந்து தீ பிடித்து, வீடு முழுதும் பரவியது.
இதில் சக்திவேல், சசிகலா மற்றும் வீட்டில் விளையாடிக்கெண்டிருந்த குழந்தைகள் நிஷாந்த், குணசுந்தரி ஆகிய, 4 பேரும் தீயில் சிக்கி அலறி கூச்சலிட்டனர். அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து ஜன்னல், கதவுகளை திறந்து, சிலிண்டரை ஈர கோணியால் போர்த்தி, தீயை அணைத்தனர்.
பலத்த தீக்காயமடைந்த, நால்வரையும் மீட்டு, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். மேல் செங்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.