வேலுார் கலெக்டர் ஆபீசில் மின் ஒயர்கள் எரிந்து தீ விபத்து
வேலுார் கலெக்டர் ஆபீசில் மின் ஒயர்கள் எரிந்து தீ விபத்து
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
வேலுார்: வேலுார் சத்துவாச்சாரியில் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில், மின் ஒயர்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் பழைய ஒயர்களாக இருப்பதால், அடிக்கடி ஒயர்கள் தீப்பற்றி எரியும் சம்பவம் நடந்து வருகிறது. இதை முழுமையாக சீரமைக்காததால், அவ்வப்போது இதுபோன்று மின் ஒயர்கள் எரிந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திடீரென மின் சர்க்யூட் ஒயர் தீப்பற்றி எரிய துவங்கியது. இதனால் அலுவலகம் முழுதும் புகைமூட்டம் சூழ்ந்தது. மின் ஒயர் எரிந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அலுவலக பணியாளர்கள், உடனடியாக தீயணைப்பானை கொண்டு தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், ஒயர்கள் எரிந்ததால் கலெக்டர் அலுவலகம் முழுதும் மின்சாரம் தடைபட்டு, இருளில் மூழ்கியது.
இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அலுவலகம் இருளில் மூழ்கியது. பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் விரைந்து சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர்.