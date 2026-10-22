தோல் தொழிற்சாலை கழிவுநீரால் நுரையுடன் பாலாற்றில் ஓடும் நீர்
தோல் தொழிற்சாலை கழிவுநீரால் நுரையுடன் பாலாற்றில் ஓடும் நீர்
UPDATED : அக் 19, 2026 07:13 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:18 PM
ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே, கன மழையை பயன்படுத்தி தோல் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து நேரடியாக திறந்து விடப்படும் கழிவுநீர், நுரை பொங்கிய நிலையில் பாலாற்றில் துர்நாற்றம் வீசிய நிலையில் ஓடுகிறது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடியில் தொடர்ந்து கடந்த, 3 நாட்களாக கன மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பாலாற்றில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதை சாதகமாக்கி, தோல் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள், கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு செய்யாமல், நேரடியாக பாலாற்றில் திறந்து விட்டுள்ளனர். இதனால், ஆம்பூர் அடுத்த மாரப்பட்டு பகுதியிலுள்ள பாலாற்றின் தரைப்பாலத்தில் பாலாற்று நீர், மலைபோல் நுரை பொங்கிய நிலையில் ஓடுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, விவசாய நிலங்களில் தோல் தொழிற்சாலை கழிவுநீர் புகுந்து பயிர்கள் நாசமாவதால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இதை தடுத்து நிறுத்த, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க, விவசாயிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.