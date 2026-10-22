கண்காட்சி வியாபாரத்தால் உள்ளூர் வணிகம் பாதிப்பு வேலுாரில் தற்காலிக ஜவுளிக் கடைகளுக்குத் தடை கோரும் வியாபாரிகள்
கண்காட்சி வியாபாரத்தால் உள்ளூர் வணிகம் பாதிப்பு வேலுாரில் தற்காலிக ஜவுளிக் கடைகளுக்குத் தடை கோரும் வியாபாரிகள்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:43 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
வேலுார்: கண்காட்சி என்ற பெயரில் பண்டிகை காலங்களில் வெளியூர் வியாபாரிகள் வேலுாரில் உள்ள திருமண மண்டபங்கள், மைதானங்களில் தற்காலிக ஜவுளிக் கடைகள் அமைப்பதற்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் என மாவட்ட கலெக்டரிடம் வேலுார் அனைத்து ஜவுளி, ரெடிமேடு வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, வேலுார் மாவட்ட வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்புத் தலைவர் ஞானவேலு தலைமையில் வேலுார் அனைத்து ஜவுளி, ரெடிமேடு வியாபாரிகள் சங்கத்தினர், வேலுார் கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் அளித்த பேட்டி:
வேலுார் மாநகரில் நிரந்தரமாக கடைகள் அமைத்து ஜவுளி, ரெடிமேடு வியாபாரத்தில், 260 வணிகர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களிடம் தலா, 200 முதல், 500 பேர் வீதம் என ஒரு லட்சம் பேர் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.
உள்ளூர் வணிகர்கள் லட்சக்கணக்கிலும், கோடிக்கணக்கிலும் முதலீடு செய்து, விளம்பரங்கள் செய்து நிரந்தரமாகக் கடைகளை உருவாக்கி வியாபாரம் செய்து வருவதுடன், மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் வணிகவரித் துறைக்கு வரிவகைகள் மற்றும் ஜி.எஸ்.டி., மூலம் கோடிக்கணக்கில் வரி செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தீபாவளி, பொங்கல், ரம்ஜான், கிறிஸ்துமஸ் என முக்கிய பண்டிகை காலங்களில் மட்டும் வெளியூர்களிலிருந்து வரும் வியாபாரிகள் கண்காட்சி என்ற பெயரில் திருமண மண்டபங்கள், மைதானங்களில் தற்காலிகக் கடைகளை அமைத்து பண்டிகை கால வியாபாரத்தைக் கபளீகரம் செய்கின்றனர்.
அவர்களால் உள்ளூர் வணிகர்களின் வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதுடன், இந்நிறுவனங்களின் வாழ்வாதாரமும், அவற்றில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் பெரும் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
ஏற்கெனவே கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களில், கண்காட்சி என்ற பெயரில் மண்டபம், ஹோட்டல் மற்றும் காலி மனைகளில் தற்காலிக கடை போட்டு வியாபாரம் செய்வதை, அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டர்கள் தடை செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.