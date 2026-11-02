/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/டூ - வீலர் மீது கார் மோதல் 'மாஜி' ராணுவ வீரர் பலி
UPDATED : நவ 01, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
அ நிறம் | அளவு
பள்ளிகொண்டா: பள்ளிகொண்டா அருகே, டூ - வீலர் மீது கார் மோதிய விபத்தில் 'மாஜி' ராணுவ வீரர் பலராமன், 55, பலியானார்.
வேலுார் மாவட்டம், கீழ்கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் பலராமன்; முன்னாள் ராணுவ வீரர். இவர், நேற்று (அக்.,31) டூ - வீலரில் ஆம்பூர் சென்று விட்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார். சின்னகோவிந்தம்பாடி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே வந்தபோது, சாலையைக் கடக்க, டூ - வீலரை வலப்புறம் திருப்ப முயன்றார்.
அவ்வழியாக வந்த கார், எதிர்பாராத விதமாக பலராமன் டூ - வீலர் மீது மோதியது. இதில், துாக்கி வீசப்பட்ட பலராமன், சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். பள்ளிகொண்டா போலீசார், சடலத்தை மீட்டு, வேலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். விபத்து ஏற்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.