ஜவுளி கடை ஊழியரிடம் மொபைல்போன் பறித்தவர் கைது

UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
வேலுார்: வேலுாரில், ஜவுளி கடை ஊழியரிடம் மொபைல்போன் பறித்த வாலிபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலுார் வேலப்பாடி, சாஸ்திரி நகரை சேர்ந்தவர் பிரபு,44. இவர், வேலுாரில் உள்ள பிரபல ஜவுளி கடையில் ஊழியராக வேலை செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த 25ம் தேதி மாலை, வேலுாரில் இருந்து ஆற்காடு சாலையில் டூவீலரில் சென்றார்.
அப்போது, 2 வாலிபர்கள் ஒரே டூவீலரில் பிரபுவை பின் தொடர்ந்து வந்தனர். திடீரென பிரபுவை நெருங்கி வந்த அவர்கள் அவரது சட்டைப் பையில் இருந்த மொபைல்போனை பறித்த, தப்பினர். இதுகுறித்து பிரபு, வேலுார் வடக்கு போலீசில் புகார் செய்தார்.
போலீசார் வழக்கு பதிந்து மொபைல்போன் பறித்துச் சென்ற இடத்தில் உள்ள சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் வேலுார், கொசப்பேட்டையை சேர்ந்த சரத்குமார், 29, மற்றும் ஒரு வாலிபர் என தெரிந்தது.
போலீசார் டூவீலரை பறிமுதல் செய்து சரத்குமாரை நேற்று கைது செய்தனர். தலை மறைவாக உள்ள மற்றொரு வாலிபரை தேடி வருகின்றனர்.