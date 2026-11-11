பா.ம.க,., பிரமுகரை சுட்டு கொன்று தப்பியவர் மீது போலீசார் துப்பாக்கி சூடு
பா.ம.க,., பிரமுகரை சுட்டு கொன்று தப்பியவர் மீது போலீசார் துப்பாக்கி சூடு
ADDED : நவ 10, 2026 08:56 PM
வேலுார்: பா.ம.க., பிரமுகரை சுட்டு கொலை செய்த பூவரசன், 29, என்பவர் தப்பி ஓடியபோது, போலீசாரால் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டார்.
வேலுார் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே சேங்குன்றத்தை சேர்ந்தவர் ஞானவேல், 47. பா.ம.க., பிரமுகர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் பூவரசன், 29. இருவருக்கும் உள்ளூரில் யார் பெரியவர் என்பதில், முன்விரோதம் இருந்த நிலையில், நேற்று (நவ.,9) மாலை தகராறு ஏற்பட்டதில், பூவரசன், நாட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டதில், ஞானவேல் முகத்தில், 6 குண்டுகள், மார்பில், 3, கழுத்தில் ஒரு குண்டு என, 10 குண்டுகள் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
ஞானவேலுவுடன் இருந்த ரகு, 40, தோள்பட்டையில் குண்டு பாய்ந்ததில் காயமடைந்தார். குடியாத்தம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பூவரசனை கைது செய்தனர்.
அப்போது, மலை பகுதியில் துப்பாக்கி குண்டு பதுக்கி வைத்திருப்பதாக பூவரசன் கூறியதையடுத்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்ய, அந்த இடத்திற்கு போலீசார் அவரை, இன்று (நவ.,10) காலை அழைத்து சென்றனர்.
அப்போது, போலீசாரை தாக்கிவிட்டு பூவரசன் தப்பி ஓட முயன்றதால், போலீசார் துப்பாக்கியால் அவரது வலது காலில் சுட்டு பிடித்தனர். எஸ்.ஐ., ராஜா, போலீஸ்காரர் இம்தியாஸ் காயமடைந்தனர். இருவரும் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
வேலுார் எஸ்.பி., சிவராமன், கொலை நடந்த இடம், துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்ததாக கூறப்பட்ட மலை பகுதி ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு செய்தார். மருத்துவமனைக்கு சென்று போலீசாரிடம் நலம் விசாரித்தார்.