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மூதாட்டியை கொன்று எரித்த போதை தொழிலாளிக்கு 'காப்பு'
மூதாட்டியை கொன்று எரித்த போதை தொழிலாளிக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:14 AM
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வேலுார்: மூதாட்டியை கொலை செய்து, எரித்த தொழிலாளியை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலுார், பொய்கையை சேர்ந்தவர் எல்லம்மாள், 65. நேற்று முன்தினம், எரிந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். விரிஞ்சிபுரம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், அதே பகுதியை சேர்ந்த தொழிலாளி கோவிந்தசாமி, 55, மூதாட்டியை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்து, துணிகளை போட்டு எரித்தது தெரிந்தது. போலீசார், கோவிந்தசாமியை கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'அந்த பகுதியில், மது அருந்திய கோவிந்தசாமியை, எல்லம்மாள் கண்டித்துள்ளார்.
இதில், ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில், நள்ளிரவில் மூதாட்டியின் வீட்டிற்கு சென்ற கோவிந்தசாமி, அவரது தலையில், கல்லை போட்டு கொன்று, தீ வைத்து எரித்துள்ளார்' என்றனர்.