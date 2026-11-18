UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
லத்தேரி: லத்தேரியில், 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரயில்வே பொருட்களை திருடி விற்ற பிராங்கிளின், 31, என்பவர் உட்பட, மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வேலுார் மாவட்டம், லத்தேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே, ரயில்வே நிர்வாகத்திற்குச் சொந்தமான சுமார், 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செம்பு மற்றும் இரும்புப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றை, ஜனவரி மாதம் மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் ஜூலை மாதம், லத்தேரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த புகாரில் வழக்கு பதியப்பட்டது. போலீசார் விசாரணையில், காட்பாடி கரசமங்கலம் பிராங்கிளின், லத்தேரி சரத்குமார், 27, காட்பாடி செங்குட்டை முபாரக், 57, ஆகிய மூவர், திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
திருடிய பொருட்களை, பழைய இரும்புக் கடையில் உடைத்தும், உருக்கியும் அவர்கள் விற்பனை செய்தது, விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மூவரையும் லத்தேரி போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.