பெரம்பலுாரில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம்
பெரம்பலுாரில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
பெரம்பலுார்: ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் அமைப்பின் நிறுவன தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுதும் 128 இடங்களில் அக்., 18, அக்., 25, நவ., 1 ஆகிய நாட்களில் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெறபட்டது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பெரம்பலூரில் இன்று ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் சார்பில், தேசபக்தி மற்றும் சுய ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் சிறப்பு அணிவகுப்பு, பெரம்பலுார் மாவட்ட செயலர் கார்த்திகேஸ்வரன் தலைமையில் நடந்தது.
பேரணி தொடங்குவதற்கு முன்பாக ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்வு நடந்தது. அதன் பின்னர், பெரம்பலுார் பாலக்கரை ரவுண்டானா அருகே தொடங்கிய அணிவகுப்பு, நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பெரம்பலுார் நகரில் உள்ள வானொலி திடலில் முடிவடைந்தது. ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.