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﻿ அரசு நிதியில் முறைகேடு பள்ளி தாளாளருக்கு சிறை

﻿ அரசு நிதியில் முறைகேடு பள்ளி தாளாளருக்கு சிறை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:40 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:40 AM

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வேலுார்: அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்திய பள்ளி தாளாளர், தலைமை ஆசிரியைக்கு, நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் வித்வா ரத்னா வில்லா தொடக்கப் பள்ளியில், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில், பள்ளியில், 187 மாணவர்கள் படிக்கும் நிலையில், எண்ணிக்கையை 259 ஆக காண்பித்தது கண்டறியப்பட்டது.

அதற்காக கூடுதலாக ஆறு ஆசிரியர்கள் நியமனம் மற்றும் மதிய உணவுக்குண்டான பொருட்கள் என, 4.70 லட்சம் ரூபாய் அரசுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்த புகாரில், பள்ளி தாளாளர் கருணாகர சஞ்சீவ் தாஸ், தலைமை ஆசிரியை அலிஸ் தாபிதா விஜய குமாரி ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. விசாரித்த நீதிமன்றம், தாளாளர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியைக்கு நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டையும், 40,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டது.

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