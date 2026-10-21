நகை கடைகளில் கைவரிசை காட்டிய அக்கா, தம்பி கைது

UPDATED : அக் 15, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:07 PM
குடியாத்தம்: குடியாத்தத்தில், நகை கடைகளில் திருடிய தெய்வானை, 50, அவரது தம்பி திருப்பதி, 45, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலுார் மாவட்டம், குடியாத்தம், பேரணாம்பட்டு, பள்ளிகொண்டா பகுதிகளில் சில மாதங்களாக நகை கடைகளில் சிலர் குடும்பத்துடன் வாடிக்கையாளர்கள் போல வந்து திருடி வந்தனர். இதுகுறித்த 'சி.சி.டி.வி' காட்சிகளை நகை கடை உரிமையாளர்கள் தங்கள் வாட்ஸாப் குழுக்களில் பகிர்ந்தனர்.
இதுதொடர்பாக குடியாத்தம் டவுன் போலீசில் அளிக்கப்பட்ட புகாரில், போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டது, வாணியம்பாடியை சேர்ந்த தெய்வானை, அவரது தம்பி திருப்பதி என, தெரியவந்தது.
இருவரையும் நேற்று முன்தினம் கைது செய்த குடியாத்தம் டவுன் போலீசார், 4 கிராம் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.