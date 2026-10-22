போலி பத்திரப்பதிவு செய்த சார்பதிவாளர் தாசில்தார் உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
போலி பத்திரப்பதிவு செய்த சார்பதிவாளர் தாசில்தார் உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 19, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM
ஆம்பூர்: போலி பத்திர பதிவு செய்து, 17 சென்ட் நிலத்தை மோசடி செய்ததாக சார்பதிவாளர், தாசில்தார் உட்பட, 6 பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
சென்னை போயஸ்கார்டன் பின்னி சாலையை சேர்ந்த ராமசாமி மகள் பூர்ணிமா, 51. ராமசாமி இறந்து விட்டார். அவருக்கு சொந்தமாக திருப்பத்துார் மாட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த கைலாச கிரி பஞ்.,க்கு உட்பட்ட பள்ளி தெருவில், 17 சென்ட் நிலம் உள்ளது.
இதை கடந்த, 2021ம் ஆண்டு போலியாக பத்திரம் தயாரித்து பதிவு செய்யப்பட்டது. இத்தகவல், பூர்ணிமாவிற்கு தெரிந்ததால், சில நாட்களுக்கு முன், இதில் தொடர்புடையவர்கள் மீது, நவடிக்கை கோரி, சென்னை குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் செய்தார்.
அதன்படி, சென்னை குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையில், நிலம் போலியாக பத்திரப்பதிவு செய்தது உறுதியானது. இதையடுத்து ராமசாமியின் சொத்தை முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்த, தொழிலதிபர் வேணுகோபால், அவரது மகள் நந்திதா, போலி சான்று வழங்கிய அன்றைய தினம் பணியில் இருந்த வி.ஏ.ஓ., செந்தில்குமார், அன்றைய ஆம்பூர் மண்டல துணை தாசில்தாராகவும், இன்றைய தாசில்தாராகவும் உள்ள பாரதி, ஆவண எழுத்தாளர் நந்தகுமார், அன்றைய ஆம்பூர் சார்பதிவாளர் உட்பட, 6 பேர் மீது, உம்ராபாத் போலீசார், நேற்று வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.