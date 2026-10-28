பீர் பாட்டிலுக்கு கூடுதல் கட்டணம் டாஸ்மாக் கடையை மூட உத்தரவு
பீர் பாட்டிலுக்கு கூடுதல் கட்டணம் டாஸ்மாக் கடையை மூட உத்தரவு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 11:54 PM
வேலுார்: ராணிப்பேட்டை, ஸ்கடர் குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 28. இவர், மார்ச் 28ம் தேதி, ராணிப்பேட்டை பாலாறு பாலம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடையில், மூன்று பீர் பாட்டில் வாங்கினார். ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும், 20 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்தனர்.
அவர், விற்பனையாளரிடம் கேட்டபோது, முறையான பதில் கிடைக்கவில்லை. வேலுார் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் மே மாதம் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
நீதிபதி மீனாட்சி சுந்தரம் நேற்று அளித்த தீர்ப்பு:
சக்திவேலுக்கு இழப்பீடாக, 3,000 ரூபாயும், வழக்கு செலவு தொகையாக, 1,000 ரூபாயும் ராணிப்பேட்டை டாஸ்மாக் கோட்ட மேலாளரும், சம்பந்தப்பட்ட கடை ஊழியரும் வழங்க வேண்டும். டாஸ்மாக் கோட்ட மேலாளர், சம்பந்தப்பட்ட கடை ஊழியர் இணைந்து 1 கோடி ரூபாயை, தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வைப்பு தொகையாக செலுத்த வேண்டும்.
தொகையை கொண்டு, தமிழகம் முழுதும் போதை மறுவாழ்வு மையங்களை அமைக்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விதிமீறலில் ஈடுபட்ட டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.