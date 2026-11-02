தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/பெண் குழந்தையை விற்ற தந்தை கைது

பெண் குழந்தையை விற்ற தந்தை கைது

பெண் குழந்தையை விற்ற தந்தை கைது

UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM

ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஆம்பூர்: ஆம்பூரில் பெண் குழந்தையை, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்ற தந்தை ரஹ்மதுல்லா, 38, கைது செய்யப்பட்டார்.

திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் மாங்காய் தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் ரஹ்மதுல்லா; தொழிலாளி. இவரது மனைவி அவமா, 36. தம்பதிக்கு, இரு மகன்கள், இரு மகள்கள். இந்நிலையில், அவமாவிற்கு ஆக., 14ல் வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தை பிறந்தது.

குடும்ப வறுமையால் ஆக., 23ல் பெங்களூருவை சேர்ந்த சையத் அக்பர் பாஷா - சம்ரீன் தாஜ் தம்பதிக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு குழந்தையை ரஹ்மதுல்லா விற்றார். ஆம்பூர் டவுன் போலீசார், அக்பர் பாஷா, சம்ரீன் தாஜ், அவமா ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக இருந்த ரஹ்மதுல்லா நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us