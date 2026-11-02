/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/பெண் குழந்தையை விற்ற தந்தை கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
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ஆம்பூர்: ஆம்பூரில் பெண் குழந்தையை, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்ற தந்தை ரஹ்மதுல்லா, 38, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் மாங்காய் தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் ரஹ்மதுல்லா; தொழிலாளி. இவரது மனைவி அவமா, 36. தம்பதிக்கு, இரு மகன்கள், இரு மகள்கள். இந்நிலையில், அவமாவிற்கு ஆக., 14ல் வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தை பிறந்தது.
குடும்ப வறுமையால் ஆக., 23ல் பெங்களூருவை சேர்ந்த சையத் அக்பர் பாஷா - சம்ரீன் தாஜ் தம்பதிக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு குழந்தையை ரஹ்மதுல்லா விற்றார். ஆம்பூர் டவுன் போலீசார், அக்பர் பாஷா, சம்ரீன் தாஜ், அவமா ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக இருந்த ரஹ்மதுல்லா நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.