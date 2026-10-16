மோசடி கும்பலை 15 கி.மீ., துாரம் காரில் விரட்டி பிடித்த போலீசார்
மோசடி கும்பலை 15 கி.மீ., துாரம் காரில் விரட்டி பிடித்த போலீசார்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM
வேலுார்: தம்பதியிடம், 28 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, நான்கு பேர் கும்பலை, 15 கி.மீ., துாரம் காரில் விரட்டி சென்று, போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலுார் மாவட்டம், மெட்டுக்குளத்தை சேர்ந்த, 35 வயது பெண்ணும், அவரது கணவரும் அதே பகுதியில் மளிகைக்கடை நடத்துகின்றனர். சேலம் ராஜவேல், 21, மனோஜ், 21, கிருஷ்ணா, 21, சென்னை சிவக்குமார், 40, ஆகிய நால்வரும், தம்பதிக்கு அறிமுகமாகினர்.
தொழிலை விரிவுபடுத்த ஆன்லைன் செயலியில், கடன் வாங்கி தருவதாக ஆசை காட்டி, தம்பதியின் பான், ஆதார் அட்டைகளை பெற்று, 28 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, தங்களது வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பி மோசடி செய்தனர்.
வேலுார் சைபர் கிரைம் போலீசார், மோசடி கும்பலை தேடி வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் அந்த கும்பல், சேவூர் – ஆரணி சாலையில், காரில் சென்று கொண்டிருப்பதை தெரிந்த போலீசார், அவர்களை பின் தொடர்ந்தனர்.
இதையறிந்த அந்த கும்பல், காரின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தி, அங்கிருந்து தப்ப முயன்றது. போலீசார், சினிமா பாணியில், 15 கி.மீ., விரட்டி சென்று, அந்த காரை, நெல்வாய் அருகே மடக்கி பிடித்து, அதில் இருந்த ராஜவேல் உட்பட, நால்வரையும் கைது செய்தனர்.