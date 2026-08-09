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﻿ டாக்டர் வீட்டில் கொள்ளையடித்த மூவர் கைது; 50 சவரன் மீட்பு

﻿ டாக்டர் வீட்டில் கொள்ளையடித்த மூவர் கைது; 50 சவரன் மீட்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:28 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:28 AM

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வேலுார்: சத்துவாச்சாரி அருகே, டாக்டர் வீட்டில் கொள்ளையடித்த பாஸ்கரன், 50, முருகன், 44, கனகவேல், 49, ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

வேலுார், ஏரியூரை சேர்ந்தவர் அம்பிகா, 70. இவரது மகன், செங்கல்பட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டராக பணிபுரிகிறார். ஆக., 1ல் மகனை பார்க்க அம்பிகா செங்கல்பட்டு சென்றார்.

அன்றைய தினம் இரவில், அம்பிகா வீட்டிற்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள், 40 சவரன் நகைகள், 1.50 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றனர்.

சத்துவாச்சாரி போலீசில் அம்பிகா அளித்த புகாரில், போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து, கொள்ளையர்களை தேடினர்.

இதையடுத்து, வேலுார் சைதாப்பேட்டை பாஸ்கரன், சென்னை பழைய பல்லாவரம் முருகன், உசிலம்பட்டி கனகவேல் ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர்.

போலீசார் கூறுகையில், 'வெவ்வேறு ஊர்களை சேர்ந்த இவர்கள் மூவரும் குற்ற செயல்களில் சிக்கி, சிறைக்கு சென்ற நிலையில், அங்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. 'அதன்பின், ஒன்றாக சேர்ந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்' என்றனர்.

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