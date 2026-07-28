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﻿ எஸ்.டி., சான்றிதழ் கேட்டு கலெக்டரிடம் பழங்குடியினர் மனு

﻿ எஸ்.டி., சான்றிதழ் கேட்டு கலெக்டரிடம் பழங்குடியினர் மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:45 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:45 AM

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காட்பாடி: எஸ்.டி., சான்றிதழ் கேட்டு, பள்ளி குழந்தைகளுடன் பழங்குடி மக்கள், வேலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

அதில் கூறியிருப்பதாவது:

வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த, சஞ்சீவிராயபுரத்தில் வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஜாதி சான்றிதழ் குறவன் எஸ்.சி., என வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், நாங்கள் மலைக்குறவர் எஸ்.டி., சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

எ னவே, எங்களது குடும்ப ஆவணங்கள், பெற்றோரின் ஜாதி சான்றிதழ் மற்றும் தொடர்புடைய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், மலை குறவர் எஸ்.டி., ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்.

எஸ் .சி., சான்றிதழ் இருப்பதால், பழங்குடிகளான எங்களது குழந்தைகள் மேற்படிப்பு படிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வி, அரசு வேலைகள் கிடைப்பதில், தடை ஏற்பட்டுள்ளது. புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க., அரசு, எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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