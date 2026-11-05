வேலுார் நெடுஞ்சாலையில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

ADDED : நவ 04, 2026 02:02 PM
வேலுார்: வேலுார் அருகே, சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், லாரி மீது ஆம்னி பஸ் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு 20 பயணியருடன் ஆம்னி பஸ் புறப்பட்டு வந்தது. நேற்று அதிகாலை 2 மணி அளவில் வேலுார் அலமேலு மங்காபுரம், சென்னை–பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தில் பஸ் வந்தது.
அப்போது, வாணியம்பாடியில் இருந்து காலி மது பாட்டில்களை ஏற்றிக்கொண்டு மதுராந்தகத்திற்கு லாரி ஒன்று சென்றது. அதிவேகமாக சென்ற ஆம்னி பஸ், முன்னாள் சென்ற லாரி மீது மோதி கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் நடுவில் இருந்த தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு எதிர் திசையில் பாய்ந்து நின்றது. அப்போது, அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த வாகனங்களும் வராததால் பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
பஸ் மோதியதில் லாரியில் கொண்டுவரப்பட்ட காலி மது பாட்டில்கள் உடைந்து சாலை முழுதும் சிதறியது. இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சத்துவாச்சாரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.