பல்கலை., மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை; அரசு பஸ் கண்டக்டருக்கு 7 ஆண்டு சிறை
பல்கலை., மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை; அரசு பஸ் கண்டக்டருக்கு 7 ஆண்டு சிறை
ADDED : ஆக 14, 2026 07:54 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 07:54 PM
வேலுார்: ஓடும் பஸ்சில் பல்கலை., மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த கண்டக்டருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து வேலுார் போக்சோ விரைவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் 17 வயது பெண். இவர், கடந்த ஆண்டு வேலுார் மாவட்டம், சேர்க்காடு திருவள்ளுவர் பல்கலை கழகத்தில், முதலாமாண்டு படித்து வந்தார்.
இதற்கிடையே, கடந்த ஆண்டு ஆக., மாதம் கல்லுாரி முடிந்து மாணவி, வீட்டிற்கு செல்ல அரசு பஸ்சில் ஏறினார். அப்போது, காட்பாடி அடுத்த மகிமண்டலம் பகுதியை சேர்ந்த அரசு பஸ் கண்டக்டர் காண்டீபன், 38, என்பவர் பணியில் இருந்தார்.
அவர், ஓடும் பஸ்சில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தார். அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி இதுகுறித்து, காட்பாடி மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில், காட்பாடி மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து காண்டீபனை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு, வேலுார் போக்சோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. வழக்கின் இறுதி விசாரணை நீதிபதி மோனிகா முன்பு இன்று (ஆக.14) விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு பஸ் கண்டக்டரின் குற்றம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதால், 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 20 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.