வேலுார் கோட்டையில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி டூவீலரில் வீலிங் சாகசம்
வேலுார் கோட்டையில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி டூவீலரில் வீலிங் சாகசம்
UPDATED : அக் 20, 2026 08:19 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:58 PM
வேலுார்: வேலுார் கோட்டையில், சுற்றுலா பயணியரை அச்சுறுத்தி டூவீலரில் வீலிங் சாகசம் செய்த வாலிபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
வேலுார் கோட்டையில், ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, நேற்று முன்தினம் ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணியர் குவிந்தனர். கோட்டையைச் சுற்றிப் பார்த்து பொழுதுபோக்கவும், ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்யவும் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், கோட்டை நுழைவுவாயில் பகுதியில் வாலிபர் ஒருவர், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் டூவீலரில் வீலிங் செய்து சாகசத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் அங்கு வந்திருந்த பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து அலறியடித்து ஓடும் நிலை ஏற்பட்டது. பொதுமக்கள் அதிக அளவில் கூடியிருந்த பகுதியில் அரை மணி நேரமாக இந்த டூவீலர் சாகசம் நடைபெற்றது.
ஆனால், அப்போது பாதுகாப்புப்பணியில், போலீசார் யாரும் வராததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
கோட்டை பகுதியில் புறக்காவல் நிலையம் இருந்தும், அங்கு போலீசார் இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் பண்டிகைக் காலங்களில் கோட்டைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வருவதால், அப்பகுதியில், போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். கோட்டைப்பகுதியில் இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க, போலீசார் தீவிர ரோந்துப்பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.