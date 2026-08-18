குடியாத்தத்தில் பெண் காவலரை குத்தி கொன்ற கணவர்

ADDED : ஆக 13, 2026 09:52 PM
குடியாத்தம்: குடியாத்தத்தில், பணிமுடிந்து வீடு திரும்பிய பெண் காவலரை குத்தி கொன்ற கணவரை போலீசார் பிடித்து விசாரிக்கின்றனர்.
வேலுார் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்த ஏர்த்தாங்கல் பகுதியை சேர்ந்தவர் அரவிந்தன்,45 ; ஆட்டோ டிரைவர். இவரது மனைவி தாமரைச்செல்வி,40 ; இவர் குடியாத்தம் டவுன் ஸ்டேஷனில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வந்தார். தம்பதிக்கு, இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
இதனிடையே, தாமரை செல்விக்கும், அவரது கணவர் அரவிந்தனுக்கும் கடந்த சில நாட்களாக குடும்ப பிரச்னை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தாமரைச்செல்வி இன்று 13ம் தேதி இரவு பணி முடித்து வீட்டிற்கு சென்ற போது, நெல்லுார் பேட்டை ஏரிக்கரை பகுதியில் அவரது கணவர் அரவிந்தன், மனைவி தாமரைச்செல்வியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அப்போது, வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தாமரைச்செல்வியை கை, கழுத்து, தலை, மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கத்தியால் குத்திய நிலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த தாமரைச்செல்வியை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி தாமரைச்செல்வி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதனையடுத்து, வழக்கு பதிந்த குடியாத்தம் டவுன் போலீசார் அவரது கணவர் அரவிந்தனை பிடித்து விசாரிக்கின்றனர்.