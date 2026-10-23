மகளிர் இலவச பஸ் பயணம் வேலுாரில் நுாதன போராட்டம்
மகளிர் இலவச பஸ் பயணம் வேலுாரில் நுாதன போராட்டம்
ADDED : செப் 26, 2026 11:04 PM
ADDED : செப் 26, 2026 11:04 PM
வேலுார்: அரசு மானியத்துடன், தனியார் பஸ்களிலும் மகளிர் இலவச பயண திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கோரி, வேலுாரில் பேருந்து உரிமையாளர்கள் மவுன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வேலுார், அண்ணா கலையரங்கம் அருகே, தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சார்பில், மவுன போராட்டம் நேற்று நடந்தது. தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்க தலைவர் கணேசன், பொருளாளர் ரவி, முன்னாள் தலைவர் விஜய் கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் கூறியதாவது:
டீசல் விலை, டிரைவர் சம்பளம் உயர்வு, மகளிர் இலவச பயணம் ஆகியவற்றால் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் தொடர் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறோம். கடந்த, 2018ம் ஆண்டிற்கு பின், பலமுறை டீசல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட போதும், பஸ் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை.
மகளிர் இலவச பயணத்தால், பெருத்த நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறோம். அரசின் வெற்றி பயண திட்டத்தில், தனியார் பஸ்களையும் சேர்த்து, மகளிர் இலவச பயண திட்டத்தில் தனியார் நகர பஸ்கள், புறநகர் பஸ்களில் மகளிருக்கு, 12 சீட்டுக்கான கட்டணத்தை அரசு மானியமாக வழங்க வேண்டும். இதனால், பயணியரின் நேரத்தை வீணடிக்காமல், பொதுமக்களும் தனியார் பஸ்சில் விரைவாக பயணிக்கலாம்.
அதேநேரத்தில், அரசுக்கும், புதிய பஸ்கள் மற்றும் கூடுதல் கட்டமைப்பிற்கான முதலீட்டு சுமை ஏற்படாது. இந்த தொழிலை நம்பியுள்ள லட்சக்கணக்கான ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள், பணியாளர்கள், அவர்களின் குடும்ப வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.