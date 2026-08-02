/உள்ளூர் செய்திகள்/வேலூர்/ கஞ்சா விற்ற வாலிபர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 01:05 AM
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காட்பாடி: வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடி ஓடை பிள்ளையார் கோவில் அருகே, கல்லுாரி மாணவர்களை குறிவைத்து, கஞ்சா சாக்லேட் விற்ப னை செய்யப்படுவதாக விருதம்பட்டு போலீசாரு க்கு தகவல் கிடைத்தது.
போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென் று, அந்த பகுதியில் நின்றிருந்த வாலிபரை மடக்கி, சோதனை செய்ததில், அவரிடம், 70 கஞ்சா சாக்லேட்கள் இருந்தன. அதை பறிமுதல் செய்து, வாலிபரிடம் விசாரித்தனர்.
அதில் அவர், பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த துதுஸ்குமார், 22, என்பது தெரிந்தது. இதையடுத்து அவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.