த.வெ.க., மா.செ., சொந்த செலவில் வாய்க்கால் துார் வாரும் பணி

த.வெ.க., மா.செ., சொந்த செலவில் வாய்க்கால் துார் வாரும் பணி
த.வெ.க., மா.செ., சொந்த செலவில் வாய்க்கால் துார் வாரும் பணி
ADDED : ஆக 15, 2026 08:31 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 08:31 PM
விழுப்புரம்: பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பனையபுரம் ஏரிவரத்து வாய்க்கால் துார்வாரும் பணியை தனது சொந்த செலவில் மேற்கொண்ட த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்குட்பட்ட பனையபுரம் ஏரி வரத்து வாய்க்கால் நீண்டகாலமாக துார்வாரப்படாமல் இருந்தது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்ட தென்மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வடிவேல் அப்பகுதியில் ஓட்டு சேகரிக்கச் சென்றபோது, வாய்க்காலை சீரமைத்து தரக் கோரி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், தேர்தலில் வெற்றி பெறாத நிலையிலும், மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில், பனையபுரம் ஏரி வரத்து வாய்க்காலை தனது சொந்த செலவில் துார்வாரும் பணியை வடிவேல் மேற்கொண்டார். நேற்று முன்தினம் துார் வாரும் பணியை பார்வையிட்டார்.
துார்வாரும் பணி நடைபெறுவதால் வடக்குச்சிப்பாளையம், பனையபுரம், முண்டியம்பாக்கம் கிராம விவசாயிகள், பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள் மகிழ்ச்சியடைந்ததுடன் த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.