கல்லுாரி பஸ் சுவரில் மோதி விபத்து மாணவர்கள் 10 பேர் காயம்
கல்லுாரி பஸ் சுவரில் மோதி விபத்து மாணவர்கள் 10 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே தனியார் கல்லுாரி பஸ் சுவரில் மோதி, மாணவர்கள், 10 பேர் காயமடைந்தனர்.
திண்டிவனத்தில் இருந்து, நேற்று காலை 7.30 மணியளவில் தனியார் கல்லூரி பஸ் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த பஸ்சை அத்தியூரை சேர்ந்த டிரைவர் முருகானந்தம், 37; என்பவர், ஓட்டி வந்தார். இதில், 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் இருந்தனர்.
செஞ்சி அருகே உள்ள களையூர் கிராமம் அருகே வந்த போது, பைக் குறுக்கே வந்ததால் திடீரென பிரேக் போட்டதில் பஸ் நிலை தடுமாறி வலதுபுறம் இருந்த ஓட்டல் சுற்று சுவரில் மோதியது. இதில் காயமடைந்த, 10 மாணவர்களை செஞ்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
இதில், ஹரிதாஸ், 19; தேவகுரு, 19; லோகேஸ்வரி, 19; ஆகியோர் மேல்சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர். செஞ்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.