பெங்களூருவில் இருந்து காரில் குட்கா கடத்திய 2 பேர் கைது
பெங்களூருவில் இருந்து காரில் குட்கா கடத்திய 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:41 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே காரில் கடத்திய 230 கிலோ குட்கா மூட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ், சப் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் மற்றும் போலீசார் நேற்று காலை ஜானகிபுரம் மேம்பாலம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், 230 கிலோ எடையுள்ள குட்கா மூட்டைகள் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம், சாமுண்டகார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த மகேஷ்குமார், 28; மற்றும் கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு அடுத்த உல்லான் கெங்கம்மாள் லே அவுட்டை சேர்ந்த பரத், 36; என்பதும், பெங்களூருவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு கடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது
இதைத் தொடர்ந்து, விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மகேஷ்குமார், பரத் ஆகியோரை கைது செய்து, குட்கா மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்தனர்.