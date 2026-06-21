/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பித்தளை குடம் திருடிய 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:42 PM
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வானுார்: வானுார் அருகே பித்தளை குடத்தை திருடிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வானுார் அடுத்த ரங்கநாதபுரம் மேட்டுத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் இளமாறன், 20; இவர் கடந்த 15 நாட்களாக வெளியூரில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வந்தார். கடந்த 19ம் தேதி வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது 6 கிலோ எடையுள்ள பித்தளை குடம் திருடு போனது தெரியவந்தது. இது குறித்து அவர் வானுார் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், குடத்தை திருடியது காட்டேரிக்குப்பம் ரமேஷ் மகன் தினேஷ், 20; தண்டபாணி மகன் அய்யனார், 19; சம்பத், 20; விஷ்வா, 19; விஷ்ணு, 20; ஆகியோர் குடத்தை திருடியது தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து தினேஷ், அய்யனார் ஆகியோரை கைது செய்து, மேலும் 3 பேரை தேடி வருகின்றனர்.