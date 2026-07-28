/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ எஸ்.எஸ்.ஐ., 2 பேர் ஆயுத படைக்கு மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி போக்குவரத்து காவல் நிலைய சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் 2 பேர் ஆயுதப்படைக்கு இடமாற்றம் செய்து எஸ்.பி, உத்தரவிட்டார்.
விக்கிரவாண்டி போக்குவரத்து காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்களாக பணிபுரிபவர்கள் லோகநாதன், 48; பாபு, 46; இருவரும் ஒரே நாளில் விடுமுறை எடுப்பது குறித்து இருவருக்குமிடையே நேற்று காவல் நிலையத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த எஸ் பி., மதிவாணன் காவல் நிலையத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட லோகநாதன், பாபு ஆகிய இருவரையும் விழுப்புரம் காக்குப்பம் ஆயுத படை பிரிவிற்கு பணியிட மாற்றம் செய்து நேற்று உத்தரவிட்டார்.