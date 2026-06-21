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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஆரோவில் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 21 சவரன், பணம் திருட்டு 

ஆரோவில் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 21 சவரன், பணம் திருட்டு 

ஆரோவில் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 21 சவரன், பணம் திருட்டு 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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 வானுார்: ஆரோவில் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 21 சவரன் மற்றும் ரூ. 1 லட்சம் பணத்தை திருடிய ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.ஆரோவில் அடுத்த திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோடு அருகே உள்ள அச்சரம்பட்டு வெங்கடேஸ்வரா நகரில் வசிப்பவர் பிரதமன திவாரி, 65; வேலை சம்பந்தமாக பிரதமன திவாரி தனது மனைவியை அழைத்துக்கொண்டு, கடந்த 18 ம் தேதியன்று, வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு ஜெய்ப்பூருக்கு சென்றார். பின் 22ம் தேதி வீட்டிற்கு திரும்பினார். அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். 

பீரோவை திறந்து பார்த்த போது, அதில் இருந்த, 21 சவரன் நகைகள், 908 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள், ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கப்பணத்தை மர்ம ஆசாமிகள் திருடிச்சென்றது தெரிய வந்தது. இது குறித்து ஆரோவில் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினர்.

அப்போது, அங்கிருந்த சி.சி.டி.வி., கேமிராவை சோதனை செய்தனர். அதில், திவாரி வீட்டின் முன்பு காரில் வந்த மூவர், திவாரி வீட்டிற்குள் நுழைந்தது பதிவாகி இருந்தது. இதையடுத்து சிசிடிவி., கேமிராவில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றிய ஆரோவில் போலீசார், சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து, நகை மற்றும் பணத்தை திருடிய ஆசாமிகளை தேடி வருகின்றனர்.

 

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