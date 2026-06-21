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சண்டபிரசண்ட மாரியம்மனுக்கு30 ஆயிரம் வளையல் அலங்காரம் 

சண்டபிரசண்ட மாரியம்மனுக்கு30 ஆயிரம் வளையல் அலங்காரம் 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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விழுப்புரம்: சண்டபிரசண்ட மாரியம்மன் கோவிலில் 19ம் ஆண்டு வளையல் திருவிழாவை யொட்டி, சுவாமி 30 ஆயிரம் வளையல் அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார்.

விழுப்புரம், நாப்பாளைய சந்தில், சண்டபிரசண்ட மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் 19 ம் ஆண்டு வளையல் திருவிழாவை யொட்டி, நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு அம்மனுக்கு அபிேஷகம், ஆராதனை நடைபெற்றது. பின், மாலை 6:00 மணிக்கு அம்மனுக்கு, 30 ஆயிரம் வளையல்கள் அணிவித்து பூஜை செய்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

காலை, 6:15 மணிக்கு சுவாமிக்கு மகா தீபாராதனையும், 6:30  மணிக்கு பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

இந்த கோவிலில், கடந்தாண்டு நடந்த வளையல் திருவிழாவில் அம்மனுக்கு 10 ஆயிரம் வளையல் பக்தர்கள் மூலம் அணிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது 30 ஆயிரம் வளையல் பூஜைக்கு வந்துள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் தரப்பில் தெரிவித்தனர்.

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