/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அரசு கலைக் கல்லுாரியில் 3ம் கட்ட கலந்தாய்வு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லுாரியில் மீதமுள்ள இடங்களுக்கு மதிப்பெண் அடிப்படையில் 3ம் கட்ட கலந்தாய்வு நேற்று நடந்தது.
பி.ஏ., – பி.காம்., பாடப்பிரிவுகளுக்கு கட் ஆப் மதிப்பெண் விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் கலந்தாய்வு நடந்தது. காலை 9:30 மணிக்கு துவங்கிய கலந்தாய்விற்கு, 9:00 மணிக்கே மாணவ, மாணவிகள் வருகை புரிந்தனர். கலந்தாய்விற்கு வந்த மாணவ, மாணவிகளை கல்லுாரி வளாகத்தில் வெளிப்பகுதியில் அமர வைத்து, பேராசிரியர்கள் சான்றிதழ், மதிப்பெண் பட்டியலை சரிபார்க்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.