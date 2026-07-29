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சூதாடிய 5 பேர் கைது

சூதாடிய 5 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM

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விழுப்புரம்:  விழுப்புரம் அருகே பணம் வைத்து சூதாடிய 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.வளவனுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாலசிங்கம் மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் மாலை ரோந்து சென்றனர். அப்போது, வளவனுார் அடுத்த பரசுரெட்டிப்பாளையம் ஆலமரம் பகுதியில் அமர்ந்து பணம் வைத்து சூதாடியவர்களை மடக்கி பிடித்தனர்.

அங்கு சூதாடிய, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த புண்ணியமூர்த்தி, 37; ஜகதீஸ்வரன்,36; விநாயகம், 31; கிருஷ்ணன், 41; சேதுபதி, 32; ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிந்து, அவர்களை கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து, பணம் மற்றும் புள்ளி தாள்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

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