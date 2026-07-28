விழுப்புரம் மார்க்கெட்டில் 700 கிலோ பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்

விழுப்புரம் மார்க்கெட்டில் 700 கிலோ பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்
விழுப்புரம் மார்க்கெட்டில் 700 கிலோ பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:30 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மார்க்கெட்டில் 700 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்தனர்.
விழுப்புரம் எம்.ஜி., ரோடு மார்க்கெட் பகுதி மொத்த விற்பனை கடைகளில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் சங்கவி, நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் திருப்பதி தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், 30க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் ஆய்வு செய்ததில், 5 கடைகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கவர்கள் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதை தொடர்ந்து, 700 கிலோ எடையுள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், 5 கடைகளுக்கும் தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.
தொடர்ந்து அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு சீல் வைப்பதோடு, கடை உரிமையாளர் மீது காவல்துறை மூலம் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என எச்சரித்தனர்.