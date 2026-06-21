/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அப்துல்கலாம் நினைவு நாள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:31 PM
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செஞ்சி: சோ.குப்பம் கிராமத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் நினைவு நாளை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடந்தது.தன்னார்வலர் முருகன் மாணவர்களுக்கு நோட்டு, புத்தகம், பேனா, பென்சில் மற்றும் பரிசு பொருள் வழங்கினார்.
நம்பிக்கை அறக்கட்டளை நிறுவனர் மோகன்குமார் மாணவர்களிடம் வினாடிவினா நிகழ்ச்சி நடத்தினர். கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்த மாணவர்களுக்கு டாக்டர் கோவிந்தராசு பரிசு வழங்கினார்.
இதில் வர்த்தகர் ஏழுமலை, போஸ்ட் மாஸ்டர் சூரியநாராயணன் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.