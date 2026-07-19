/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ சாலை நடுவே மின் கம்பம் அகற்ற நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் வசந்தபுரம் பகுதியில் 3 சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திண்டிவனம் செஞ்சி ரோட்டில், எம்.ஜி.ஆர்.நகரிலிருந்து வசந்தபுரம் வழியாக கங்கா நகர் செல்லும் நுழைவாயில் நடுரோட்டில் மின்கம்பம் அமைந்துள்ளது. மூன்று சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் சாலை நடுவே உள்ள மின்கம்பம் உள்ளது.
இந்த சாலை வழியாக கங்கா நகர், சாய் லட்சுமி நகர் மற்றும் வசந்தபுரம் வழியாக கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்வதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
விபத்து ஏற்படும் முன் சாலையின் நடுவே உள்ள மின் கம்பத்தை அகற்ற மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.