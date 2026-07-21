அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் பொதுச் செயலாளரிடம் ஆசி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் அ.தி.மு.க., நகர செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட மணிமாறன், கட்சியின் பொதுச் செயலாளரை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.
திண்டிவனம் நகர அ.தி.மு.க., செயலாளராக மணிமாறனை, கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி நியமித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மணிமாறன், கட்சியின் பொதுச் செயலாளரை நேற்று நேரில் சந்தித்து, ஆசி பெற்றார். மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி உடனிருந்தார்.
தொடர்ந்து திண்டிவனம் வந்த அவர், செஞ்சி சாலையில் உள்ள அண்ணாதுரை சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
மாவட்ட அமைப்பு சார ஓட்டுநர் அணி செயலாளர் சக்திவேல், நகர பொருளாளர் ராஜேந்திரன், துணைச் செயலாளர் வினோத், கிளைச் செயலாளர்கள் முத்துகிருஷ்ணன், வீராசாமி, அருள்தாஸ், அப்பு, அண்ணாதுரை, பாலு, இளையராஜா, ஆனந்த், வீரசந்திரசேகர், பாலகுரு, ராமு, வழக்கறிஞர் ஜெயச்சந்திரன், முன்னாள் கவுன்சிலர் செந்தில், ஒன்றிய செயலாளர்கள் தனசேகர், முருகானந்தம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.