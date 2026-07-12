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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ சண்முகம் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்றால் போராட்டம் அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி பேட்டி

சண்முகம் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்றால் போராட்டம் அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி பேட்டி

சண்முகம் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்றால் போராட்டம் அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி பேட்டி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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செஞ்சி: ‘எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் மயிலம் தொகுதியில் சண்முகம் போட்டியிட்டால் ஜெயிக்க மாட்டார்’ என அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி கூறினார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த வல்லத்தில் நடந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

சண்முகம் த.வெ.க., விற்கு செல்ல வாகனங்களை அமர்த்தி விட்டார். கட்சியில் சேர பணம் கொடுத்து ஆட்களையும் பிடித்து விட்டார். என்ன காரணத்தாலே அந்த கட்சியில் அவரை சேர்க்கவில்லை.

நாங்கள் நடத்தும் கூட்டத்தில் தகராறு செய்ய ஆட்களை அனுப்பி உள்ளார். அவர் வேண்டும் என்றால் தனியாக கூட்டம் நடத்தட்டும். நாங்கள் நடத்தும் கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சண்முகம் மீதும், அவர் அண்ணன் ராதாகிருணன் மீதும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் போராட்டம் நடத்துவோம்.

சண்முகத்தை பா.ஜ., – பா.ம.க., – த.வெ.க., சேர்க்கவில்லை. அதனால் அ.தி.மு.க.,வில் குழப்பத்தை உருவாக்க பார்க்கிறார். எம்.எல்ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டால் அவர் ஜெயிக்க மாட்டர். அதனால் தான் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்யவில்லை.

மயிலம் தொகுதியில் எல்லோருக்கும் பணம் கொடுத்தார். திண்டிவனம், வானுார் தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர், முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு பணம் தரவில்லை இதனால் 2 தொகுதியிலும் அ.தி.மு.க., தோற்றுப்போனது.

இவ்வாறு பசுபதி கூறினார்.

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