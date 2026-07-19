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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சர் ஆதரவாளர்கள் கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முடிவு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு 

அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சர் ஆதரவாளர்கள் கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முடிவு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு 

அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சர் ஆதரவாளர்கள் கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முடிவு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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திண்டிவனம்: அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக கட்சிப் பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

விழுப்புரம் மாவட்டம் வல்லம் பகுதியில் நடந்த அ.தி.மு.க., ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது மாவட்ட செயலாளர் பசுபதியின் கார் மீது கல்வீசி தாக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக பசுபதி பரிந்துரையின் பேரில், கடந்த 15ம் தேதி சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களான மாவட்ட பொருளாளர் வெங்கடேசன், திண்டிவனம் நகர செயலாளர் ரூபன்ராஜ், மயிலம் தொகுதியை 4 ஒன்றிய செயலாளர்கள் என 11 பேரின் கட்சிப் பதவிகளை பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி பறித்தார்.

இது சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 6 சட்டசபை தொகுதிகளில் உள்ள சண்முகம் ஆதரவாளர்களாக உள்ள ஒன்றிய, நகர, கிளை மற்றும் அணி செயலாளர்கள் என 100க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று 20ம் தேதி சென்னையில் உள்ள அ.தி.மு.க., அலுவலகம் சென்று அங்கு, ராஜினாமா கடிதத்தை நேரில் வழங்கும் முடிவை எடுத்துள்ளனர்.

இதற்காக மாவட்டத்தில் உள்ள சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் 500க்கும் மேற்பட்டோர் பஸ், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் திண்டிவனத்திலிருந்து இன்று காலை 7:00 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்பட உள்ளனர்.

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